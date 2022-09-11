Москва, 11 сентября, 2022, 04:14 — ИА Регнум. Переменную облачность и до 18 градусов тепла обещают синоптики жителям Москвы и области 11 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

По данным Гидрометцентра России, ночью температура воздуха не превысит семи градусов, местами возможен небольшой дождь, днём воздух прогреется до +18 градусов, преимущественно будет без осадков.

Ветер юго-восточный 5-10 м/с, атмосферное давление 752 мм ртутного столба.