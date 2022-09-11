Вена, 11 сентября, 2022, 03:48 — ИА Регнум. Кризис в электроэнергетике Европы начался задолго до газового и был спровоцирован европейскими политиками. Такое заявление сделала 10 сентября экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью ТАСС.

Дарья Драй ИА REGNUM Бывший министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль

Кнайсль указала, что кризис в электроэнергетике начался с апреля 2021 года, задолго до газового кризиса. По мнению Кнайсль, такая ситуация является результатом либерализации последних 15-18 лет и была спровоцирована европейскими политиками.

Политик напомнила, что после апреля 2021 года цены на электроэнергию резко возросли на 30-40%, сейчас рост составляет уже около 400%, что отрицательно сказывается на бюджете домохозяйств, которые приходят в упадок.

«Для производств, для индустрии ситуация еще хуже. Сейчас уже есть движение в Великобритании — это не ЕС, но оно, может быть, распространится и далее, — когда люди просто бойкотируют свои счета за электроэнергию. Так что у нас был кризис электроэнергии еще до газового», — подчеркнула Кнайсль.

Как пояснила политик, во многом причина кризиса в том, что в последние несколько лет в Европе инвестировали не в нефть и газ, инвестиция поступали на другие направления. Предложение снизилось, а спрос вырос и начал активно расти после пандемии.