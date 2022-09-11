Порт-Морсби, 11 сентября, 2022, 03:45 — ИА Регнум. В Папуа — Новой Гвинее 11 сентября были зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,6. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Zeml.info Землетрясение

Землетрясение произошло в 09:46 по местному времени (02:46 мск) с эпицентром в 370 километрах к северо-западу от столицы государства, города Порт-Морсби (283 тыс. жителей) и в 68 километрах к северо-западу от города Лэй (76,2 тыс. жителей). Очаг подземных толчков залегал на глубине 80 километров.

Американским национальным центром предупреждения о цунами было опубликовано соответствующее оповещение. На данный момент о пострадавших и разрушения информации не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, вблизи западного побережья острова Суматра в Индонезии утром 11 сентября с незначительным интервалом были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,1 и 6,4.