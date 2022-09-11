Паданг, Индонезия, , 03:28 — REGNUM Вблизи западного побережья острова Суматра в Индонезии утром 11 сентября с незначительным интервалом были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,1 и 6,4. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Побережье острова Суматра. Индонезия (сс) Fabio Achilli

Первое землетрясение произошло в 06:10 по местному времени (02:10 мск) с эпицентром в 175 километрах к западу от портового города Паданг (840 тыс. жителей). Очаг подземных толчков залегал на глубине 20 километров.

Повторные толчки были зафиксированы в этом же районе, но с глубиной залегания очага в 60 километров, в 06:24 (02:24 мск).

Угроза цунами в регионе не объявлялась. О возможных пострадавших и разрушениях информации также не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, на северном побережье индонезийской провинции Папуа 10 сентября были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,2.

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