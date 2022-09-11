Москва, , 03:49 — REGNUM Электронные бюллетени на муниципальных выборах в Москве получили более 1,5 млн человек. Об этом 11 сентября сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в 2022 году Вадим Ковалев.

Голосование ИА REGNUM

«На 01:33 мск выдано более 1,5 млн бюллетеней», — цитирует Ковалева ТАСС.

Онлайн-голосование началось в 08:00 9 сентября и завершится 11 сентября в 20:00. К концу 10 сентября явка составила 25,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Москвы выбирают 1 417 муниципальных депутатов в 313 многомандатных избирательных округах, которые расположены на территории 124 районов города, а также в городском округе Троицк (Новая Москва).