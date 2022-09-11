Стокгольм, , 03:23 — REGNUM В Швеции 11 сентября пройдут парламентские и местные выборы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

На 349 мест в риксдаге претендуют кандидаты от 35 партий. Главные шансы у восьми крупнейших политических объединений. По данным опросов социологического центра «Сифо», разница между партиями правящего красно-зелёного блока вместе с поддерживающей их Партией центра и партий правого блока не превышает 1%. Первых поддерживает 49,9% избирателей, вторых — 49,0%.

Досрочное голосование в Швеции началось 24 августа.