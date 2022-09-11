Оттава, , 02:58 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс провела первый телефонный разговор в новом качестве со своим канадским коллегой Джастином Трюдо. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба премьер-министра Канады.

Лиз Трасс Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В ходе беседы Трюдо выразил Трасс соболезнования в связи с недавней смертью королевы Великобритании Елизаветы II. Он также поздравил британскую коллегу со вступлением в должность главы правительства и заявил о своей заинтересованности «в тесном сотрудничестве с премьер-министром Трасс».

Лидеры двух стран обсудили ситуацию на территории бывш. УССР, мировую экономику, продовольственную безопасность, изменение климата и ряд других вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс провела первый разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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