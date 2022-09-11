Вашингтон, , 02:45 — REGNUM План предоставления продовольственных талонов военнослужащим был опубликован армией США. Об этом 10 сентября сообщает издание Law Enforcement Today.

Военные США The U.S. Army

Уточняется, что высокопоставленные чиновники Пентагона признали «финансовые трудности» с которыми сталкиваются военнослужащие, и с нехваткой продовольствия. Чтобы помочь военным справиться со стремительно растущей инфляцией, было решено выдавать специальные дебетовые карты, на которые будет начислена финансовая помощь. Картой можно будет оплатить покупку еды и предметов первой необходимости в специализированных продовольственных магазинах.

План помощи военнослужащим США стал первым в своём роде на сегодняшний день. Указывается, что в связи с ростом цен на всё: от продуктов питания до цен на топливо, военные всех званий могут обратиться за помощью. Официальная программа продовольственной помощи получила название SNAP (Supplemental Nutritional Assistance Program).

Аналитик американского института предпринимательства Маккензи Иглен отметил, что по собственным данным Пентагона, 24% рядовых военнослужащих испытывают проблемы с продовольствием. Эксперт пояснил, что появление продовольственных талонов является «признанием того, что базовая заработная плата военнослужащих и их семей слишком низка, что еще больше усугубляется непреодолимой инфляцией».

Также отмечается, что снижение зарплаты военнослужащих на фоне повышения стоимости жизни стали причиной нежелания гражданских лиц в США вступать в армию.