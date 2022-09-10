Москва, 11 сентября, 2022, 02:28 — ИА Регнум. На 37-м километре МКАД в ночь на 11 сентября столкнулись четыре автомобиля, в том числе три такси, что привело к временному затруднению движения. Об этом департамент транспорта Москвы сообщает в своём телеграм-канале.

Konstantin E МКАД

департамент транспорта Москвы «На внешней стороне 37-го км МКАД (перед пересечением с улицей Поляны) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города… Для движения свободны три полосы из пяти».

По информации на 01:01 мск, работы оперативных служб города на месте ДТП завершены, движение полностью восстановлено.

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