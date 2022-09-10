Москва, 11 сентября, 2022, 02:45 — ИА Регнум. Военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса поздравил 11 сентября с Днём танкиста министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Mil.ru Сергей Шойгу

Поздравление опубликовано в телеграм-канале Минобороны РФ. Глава ведомства напомнил, что история бронетанковых войск — это летопись мужества, преданности воинскому долгу и Родине, а воинов-танкистов всегда отличали высокое мастерство, самоотверженность и взаимовыручка.

«Сегодня, принимая участие в специальной военной операции, личный состав войск действует чётко и грамотно, постоянно доказывает готовность и умение решать самые сложные и ответственные задачи. Высокой оценки заслуживают достижения конструкторских коллективов и работников предприятий промышленности, которые создают современное вооружение и военную технику, вносят значительный вклад в укрепление обороноспособности России. Поздравляю всех с праздником, благодарю за верную службу и ратный труд», — говорится в сообщении.

День танкиста в России отмечается во второе воскресенье сентября.