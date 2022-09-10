Вашингтон, 11 сентября, 2022, 02:01 — ИА Регнум. Страх перед ядерным вооружением России не даёт президенту США Джозефу Байдену поставлять Киеву больше вооружения. Такое заявление сделал 10 сентября экс-советник генсека НАТО Менфреда Вернера, премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер и главы Пентагона, ветеран морской пехоты США Филип Карбер в беседе с киевскими СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Карбер напомнил, что у России на вооружении стоят тысячи ядерных боеголовок, и это обстоятельство является ключевым при принятии решений президентом США о поставках вооружений киевскому режиму.

«У России есть ядерная сила, у них есть возможность уничтожить США и их население, в прямом смысле отправить даже не в темные времена, а в каменный век», — указал Карбер.

Экс-советник генсека НАТО и премьер-министра Великобритании Тэтчер отметил, что глава такого государства, как США, в первую очередь несёт ответственность за защиту населения страны и обязан учитывать существенную реальную угрозу. Поэтому Карбер попросил жителей б. УССР с пониманием отнестись к обстоятельству, что Белый дом не одобрит поставок Киеву более мощных систем вооружения.

При этом Карбер уточнил, что он сам предпочёл бы действовать более радикально, если бы был главой Белого дома.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по телефону обсудили антироссийские меры, энергобезопасность Евросоюза и поддержку киевского режима.