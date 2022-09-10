Москва, 11 сентября, 2022, 02:02 — ИА Регнум. Российская спортсменка 18-летняя Диана Шнайдер вместе с Люси Гавличковой из Чехии стали победительницами Открытого чемпионата США по теннису среди юниоров в парном разряде.

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В финальном матче они обыграли Каролину Куль и Эллу Зайдель из Германии со счётом 6:3, 6:2. Спортсменки провели на корте 53 минуты.

Диана Шнайдер в третий раз становится победительницей юниорских турниров — в 2021 году она вместе с Кристиной Дмитрук (Белоруссия) выиграли Уимблдонский турнир, в 2022 году заняла первое место на Открытом чемпионате Австралии с американкой Клерви Нгунуэ.