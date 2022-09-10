Стамбул, Турция, 11 сентября, 2022, 01:27 — ИА Регнум. Выход четырёх судов с продовольствием из портов на территории б. УССР одобрил совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Сообщение об этом 10 сентября распространила пресс-служба СКЦ.

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Выход судов в Чёрное море запланирован на 11 сентября, всего планируется вывезти 92,5 тыс. тонн сельхозпродукции. Из порта Черноморска выйдут два сухогруза S-Brilliant и Ahmet Can, которые доставят 40,2 тыс. тонн рапса и 2,8 тыс. тонн пшеничных отрубей в Нидерланды и Турцию. Из порта Южный готовится к выходу судно Win Sino с 43,5 тыс. тонн подсолнечного масла, которое будет доставлено в Индию. Из Одессы в Ливан и Турцию судно Oris Sofi отправится, гружёное 6 тыс. тонн подсолнечного масла.

Кроме того, порты на территории б. УССР покинут сухогруз Magnolia, который доставит в Турцию 6,6 тыс. тонн подсолнечного масла, и судно Briza, которое отправится в Грецию с 6,5 тыс. тонн кукурузы на борту. Выход этих двух судов был санкционирован СКЦ ранее.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с момента вступления в силу четырёхстороннего соглашения о коридоре для вывоза продовольствия по состоянию на 10 сентября, СКЦ было санкционировано 113 вывозных рейсов, в порты на территории б. УССР прибыли 135 судов. Общий объём вывезенной сельхозпродукции составил 2 525 085 тонн.