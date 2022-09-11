Лондон, 11 сентября 2022, 01:28 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс провела первый разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом 10 сентября сообщает канцелярия премьера.
Стороны обсудили вопросы энергетического кризиса.
«Лидеры согласились с ценностью прочных отношений между Великобританией и Францией, поскольку мы работаем вместе для решения энергетического кризиса, … а также других вопросов безопасности, обороны и стратегических вопросов», — говорится в сообщении.
В ближайшее время Трасс и Макрон планируют встретиться лично.
Как сообщало ИА REGNUM, занимавшая пост министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс 6 сентября стала новым премьер-министром Великобритании.