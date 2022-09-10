Мэрия Парижа запланировала ради экономии меньше подсвечивать Эйфелеву башню
Париж, 11 сентября, 2022, 01:00 — ИА Регнум. План экономии электроэнергии, включающий сокращение часов подсветки Эйфелевой башни, подготовила для предстоящей зимы мэрия столицы Франции, города Парижа. Об этом 10 сентября сообщила газета Le Journal du dimanche.
В частности, если сейчас огни на башне полностью гаснут после 01:00 (02:00 мск), то зимой подсветка будет отключаться уже в 23:45 (00:45 мск), после ухода последних посетителей и клиентов ресторанов.
Уточняется, что план будет представлен полностью 13 сентября главой администрации Парижа Анн Идальго. Как пояснили в мэрии, мера носит большей частью символический характер, так как не повлияет ни на работу самой достопримечательности, ни на работу сувенирных магазинов, кафе и ресторанов.
Председатель административного совета Общества эксплуатации Эйфелевой башни (SETE) Жан-Франсуа Мартен отметил, что экономия электроэнергии за счёт сокращения времени подсветки не будет «феноменальной», эта символичная мера призвана стать примером для остальных жителей Парижа и Франции.
На сайте Эйфелевой башни указано, что администрация достопримечательности ежегодно, начиная с 2016 года, в среднем снижала энергопотребление объекта на 9%. Это происходило за счёт замены лампочек и прожекторов на светодиодные и сокращения времени мерцания лампочек жёлтой подсветки.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что во Франции начато расследование в отношении поставщика электроэнергии из-за подозрений в перепродаже по высоким ценам ядерной энергии, дешево закупленной у крупнейшей государственной энергетической компании Франции.