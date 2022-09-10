Париж, 11 сентября, 2022, 01:00 — ИА Регнум. План экономии электроэнергии, включающий сокращение часов подсветки Эйфелевой башни, подготовила для предстоящей зимы мэрия столицы Франции, города Парижа. Об этом 10 сентября сообщила газета Le Journal du dimanche.

Рауль Дюфи. Панорама Парижа. 1924-25

В частности, если сейчас огни на башне полностью гаснут после 01:00 (02:00 мск), то зимой подсветка будет отключаться уже в 23:45 (00:45 мск), после ухода последних посетителей и клиентов ресторанов.

Уточняется, что план будет представлен полностью 13 сентября главой администрации Парижа Анн Идальго. Как пояснили в мэрии, мера носит большей частью символический характер, так как не повлияет ни на работу самой достопримечательности, ни на работу сувенирных магазинов, кафе и ресторанов.

Председатель административного совета Общества эксплуатации Эйфелевой башни (SETE) Жан-Франсуа Мартен отметил, что экономия электроэнергии за счёт сокращения времени подсветки не будет «феноменальной», эта символичная мера призвана стать примером для остальных жителей Парижа и Франции.

На сайте Эйфелевой башни указано, что администрация достопримечательности ежегодно, начиная с 2016 года, в среднем снижала энергопотребление объекта на 9%. Это происходило за счёт замены лампочек и прожекторов на светодиодные и сокращения времени мерцания лампочек жёлтой подсветки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во Франции начато расследование в отношении поставщика электроэнергии из-за подозрений в перепродаже по высоким ценам ядерной энергии, дешево закупленной у крупнейшей государственной энергетической компании Франции.