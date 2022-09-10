Москва, 11 сентября, 2022, 01:01 — ИА Регнум. Третий день голосования на выборах различного муниципального уровня наступил в России, сообщает 11 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00 по местному времени. В единый день голосования 11 сентября проходит около 4,7 тысячи избирательных кампаний разного уровня в 82 субъектах РФ.

Голосование в течение трёх дней на всех выборах проводиться всего в 26 из 82 субъектов.

Механизмом «Мобильный избиратель» воспользовались около 357 тысяч избирателей, из них 46%заявлений поданы через единый портал «Госуслуги».

Всего будет замещено более 31 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. В голосовании смогут принять участие свыше 44 млн человек.