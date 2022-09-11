Москва, , 00:34 — REGNUM Потребление алкоголя в России с 2008 по 2021 годы снизилось почти на 43%. — до девяти литров на душу населения в год. Об этом 11 сентября сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко Минздрав России

Граждане России стали употреблять порядка девяти литров спиртного в год.

«Потребление алкоголя в России с 2008 по 2021 годы снизилось почти на 43%. Если в 2008 году показатель потребления алкоголя составлял 15,7 литров на душу населения в год, то в 2021 году он составляет девять литров. Снизились также показатели заболеваемости и смертности, ассоциированные с потреблением алкоголя». — уточнил министр.

По словам министра, учёные российского центра онкологии имени Блохина в результате исследований выяснили, что потребление алкоголя в разы повышает риск возникновения онкозаболеваний и ухудшает прогнозы лечения. Кроме того, алкоголь ухудшает исходы при инфекционных заболеваниях. За эту научную работу в июне 2022 года учёные получили Государственную премию.

В России 11 сентября отмечанют День трезвости.