Москва, 11 сентября 2022, 00:34 — REGNUM Потребление алкоголя в России с 2008 по 2021 годы снизилось почти на 43%. — до девяти литров на душу населения в год. Об этом 11 сентября сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Граждане России стали употреблять порядка девяти литров спиртного в год.
По словам министра, учёные российского центра онкологии имени Блохина в результате исследований выяснили, что потребление алкоголя в разы повышает риск возникновения онкозаболеваний и ухудшает прогнозы лечения. Кроме того, алкоголь ухудшает исходы при инфекционных заболеваниях. За эту научную работу в июне 2022 года учёные получили Государственную премию.
В России 11 сентября отмечанют День трезвости.