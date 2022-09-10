В России за 13 лет вполовину снизилось потребление алкоголя — Мурашко
Москва, 11 сентября, 2022, 00:34 — ИА Регнум. Потребление алкоголя в России с 2008 по 2021 год снизилось почти на 43% — до девяти литров на душу населения в год. Об этом 11 сентября сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Минздрав России
Михаил Мурашко
Граждане России стали употреблять порядка девяти литров спиртного в год.
«Потребление алкоголя в России с 2008 по 2021 год снизилось почти на 43%. Если в 2008 году показатель потребления алкоголя составлял 15,7 литра на душу населения в год, то в 2021 году он составляет девять литров. Снизились также показатели заболеваемости и смертности, ассоциированные с потреблением алкоголя», — уточнил министр.
По словам министра, учёные российского Центра онкологии имени Блохина в результате исследований выяснили, что потребление алкоголя в разы повышает риск возникновения онкозаболеваний и ухудшает прогнозы лечения. Кроме того, алкоголь ухудшает исходы при инфекционных заболеваниях. За эту научную работу в июне 2022 года учёные получили Государственную премию.
В России 11 сентября отмечают День трезвости.