Москва, 11 сентября, 2022, 00:34 — ИА Регнум. Потребление алкоголя в России с 2008 по 2021 год снизилось почти на 43% — до девяти литров на душу населения в год. Об этом 11 сентября сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Минздрав России Михаил Мурашко

Граждане России стали употреблять порядка девяти литров спиртного в год.

«Потребление алкоголя в России с 2008 по 2021 год снизилось почти на 43%. Если в 2008 году показатель потребления алкоголя составлял 15,7 литра на душу населения в год, то в 2021 году он составляет девять литров. Снизились также показатели заболеваемости и смертности, ассоциированные с потреблением алкоголя», — уточнил министр.

По словам министра, учёные российского Центра онкологии имени Блохина в результате исследований выяснили, что потребление алкоголя в разы повышает риск возникновения онкозаболеваний и ухудшает прогнозы лечения. Кроме того, алкоголь ухудшает исходы при инфекционных заболеваниях. За эту научную работу в июне 2022 года учёные получили Государственную премию.

В России 11 сентября отмечают День трезвости.