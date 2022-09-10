Мехико, 11 сентября, 2022, 00:30 — ИА Регнум. Столкновение автобуса с оторвавшейся от прицепа цистерной унесло жизни 18 человек на северо-востоке Мексики в штате Тамаулипас. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры штата.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла рано утором 10 сентября на шоссе, ведущем из Виктории в Монтеррей, возле муниципалитета Идальго. По предварительным данным, одна из цистерн с растворителем оторвалась от прицепа и столкнулась с туристическим автобусом, следовавшим в Монтеррей, штат Нуэво.

После столкновения произошло возгорание автобуса, водитель грузовика с цистернами попытался скрыться с места ДТП, но был задержан местными жителями. В результате ДТП погибло 18 человек, автобус был полностью уничтожен огнём. Информация о пострадавших уточняется, а также о личностях и гражданстве погибших уточняется.

На месте происшествия находятся сотрудники следственной полиции и эксперты, которые устанавливают обстоятельства и причины трагедии. В связи с гибелью людей возбуждено уголовное дело.

Ранее ИА REGNUM сообщало о девяти погибших в результате ДТП с автобусом и цистерной в Мексике.