Салоники, Греция, , 00:12 — REGNUM В Салониках перед выступлением премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса с программной речью проходят акции протеста, сообщают СМИ.

Кириакос Мицотакис European People's Party

Ожидается, что политик на открытии 86-й Салоникский международной выставки объявит о пакете мер поддержки населения из-за жёсткого энергетического кризиса.

Из-за протестных акций в городе усилены меры безопасности. Порядок обеспечивают 3,5 тыс. полицейских. Все проезды к зданию выставочного центра перегорожены полицией. Информация о этом опубликована на сайте thestival. gr.

В частности, массовые акции связаны с принудительной вакцинацией от коронавируса. Митинги проводят профсоюзы. На демонстрации вышли левые и анархистские организации, сторонники партии «Греки за родину» крайне правого политика Илиаса Касидиариса, бывшего члена партии «Золотая заря», которая была признана преступной организацией. Об нарушениях порядка не сообщатся.