Афины , 10 сентября, 2022, 23:57 — ИА Регнум. Греческая сторона открыла преследующий огонь по судну. Оно находилась в международных водах и следовало под флагом Коморских островов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на свой дипломатический источник.

Ahmet Gürsakal Эгейское море

Судно атаковали, когда оно было в 11 морских милях к юго-западу от Бозчаады (остров у пролива Дарданеллы). Когда в район инцидента прибыла турецкая береговая охрана, то греческая сторона покинула территорию.

Дипломатический источник сообщил, что «были предприняты немедленные попытки выразить протест против этого инцидента, который полностью противоречит международному праву».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Турция и Греция спорят из-за территорий. Из-за этого страны оказывались на грани вооружённого конфликта. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Греция угрожает Турции системами ПВО С-300 и заплатит «тяжёлую цену», если «пойдет дальше». Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что угрозы Турции не запугают греков. Страна укрепляет новым вооружением армию и имеет сильных союзников.