Донецк, 10 сентября, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Слухи о том, что ВСУ якобы заняли территорию Донецкого аэропорта, не соответствуют действительности. Об этом 10 сентября сообщил командир батальона «Спарта» Артем Жога, видео выступления которого обнародовано в Telegram-канале главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Поступила фейковая новость о том, что банда ВСУ заняла аэропорт, — сказал Жога. — Это неправда… Аэропорт наш был, есть и будет».

Как передавало ИА REGNUM, 10 сентября в пресс-службе Народной милиции ДНР сообщили, что беспилотник ВСУ, который производил разведку в районе Донецка, сбит Вооруженными силами РФ.