Афины , , 23:38 — REGNUM Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что угрозы Турции не запугают греков. У страны есть сильны союзники, и Греция укрепляет свои вооружённые силы. Об этом политик заявил в рамках открытия 86-й Международной выставки. Ее трансляцию в прямом эфире вёл телеканал ERT.

Кириакос Мицотакис European People's Party

Мицотакис отметил, что в ответ на провокации Турции Греция укрепляет свою армию, закупая новое вооружение, а также создает союзы и альянсы, укрепляет границы с Турцией и усиливает береговую охрану. Кроме того, политик указал на единство греческого народа.

«Нас не запугают. На угрозы с другого берега Эгейского моря отвечает одно греческое слово — охи («нет» по-гречески, — прим. REGNUM), господин Эрдоган. И я скажу это на языке, который он, возможно, понимает лучше — йок («нет» по-турецки с Грецией», — прим. REGNUM)», — сказал премьер-министр Греции. Речь сопровождалась бурными аплодисментами.

Напомним, отношения Греции и Турции обострились из-за территориальных споров. Турция не подписала Конвенцию ООН по морскому праву и не признает 10-мильную воздушную зону Греции вокруг островов в Эгейском море.

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