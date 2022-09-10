Вашингтон, 10 сентября, 2022, 23:57 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по телефону обсудили антироссийские меры, энергобезопасность Евросоюза и поддержку киевского режима. Об этом сообщили 10 сентября в пресс-службе внешнеполитического ведомства США.

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Как пояснили в пресс-службе, Блинкен провел беседу с фон дер Ляйен, чтобы «обсудить дальнейшую поддержку … (б. УССР), подтвердить приверженность Соединенных Штатов энергетической безопасности Европы, а также чтобы привлечь Россию к ответственности» за специальную операцию.

«Блинкен и фон дер Ляйен также обсудили важность обеспечения постоянной стабильности и безопасности в Боснии и Герцеговине», — добавили в пресс-службе отметив, что Энтони Блинкенподчеркнул важность успешного проведения седьмой конференции по пополнению Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.