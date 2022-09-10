Донецк, 10 сентября, 2022, 23:17 — ИА Регнум. Беспилотник ВСУ, который производил разведку в районе Донецка, сбит зенитчиками Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом 10 сентября сообщили в пресс-службе Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Mil.ru Запуск ракеты ПВО

«Расчётом ЗРК 42 дивизии ВС РФ поражён… беспилотный летательный аппарат «Фурия», который пытался вести разведку в районе Донецка», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 10 сентября в Народной милиции ДНР сообщили, что 20 военнослужащих республики погибли в ходе боев с представителями ВСУ за минувшие сутки.