Париж, , 23:14 — REGNUM В Париже 10 сентября полиция пересекла несогласованные манифестации. Задержаны более 100 человек — сторонников движения «Жёлтые жилеты» и противников специальной военной операции России, сообщает пресс-служба столичной префектуры полиции.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Операции по задержанию зачинщиков беспорядков проводились в течение дня в различных районах столицы Франции, в частности у Порт-Сен-Клу, на площади Колумбии и на Трокадеро. После повторного замечания многие участники акций были задержаны. Им выписаны штрафы.

Также группа агрессивно настроенных демонстрантов была замечена в районе площади Республики. Участники выступали против специальной военной операции России на территории [б. УССР]. Они отправились в импровизированное шествие, в ходе которого подожгли урну и перевернули бак со стеклотарой, а также строительную бытовку.

По данным префектуры полиции, правоохранители задержали 103 человек. Из них 93 задержаны за участие в шествии группы с целью вандализма и насилия, три — за умышленную порчу имущества, три — за неподчинение требованиям полиции, четыре - за насилие в отношении стражей порядка. За день выписано 54 штрафа.