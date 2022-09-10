Грозный, 10 сентября, 2022, 23:21 — ИА Регнум. Глава Чечни посетил место дислокации нового полка «Север-Ахмат» и батальонов «Ахмат» — «Юг», «Восток» и «Запад» в республиканском поселке Ханкала, сообщил 10 сентября Рамзан Кадыров в своем телеграмм-канале.

Chechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

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По его словам, для военнослужащих построен современный гарнизон со всей необходимой инфраструктурой.

«Созданы прекрасные условия для несения службы», — заметил он, добавив, что здесь же на территории был открыт мемориал памяти первого главы Чечни, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Рамзан Кадыров отметил, что при поступлении соответствующей задачи новые подразделения готовы отправиться в зону проведения специальной военной операции. Тем более что новый полк и батальоны созданы исключительно из бойцов, имеющих богатый опыт борьбы с международным терроризмом и уже зарекомендовавших себя в ходе боевых действий в Донбассе.

«Большинство из них участвовали в боях за Мариуполь, Попа‌сное, Рубе‌жное и показали себя с лучшей стороны. Уверен, что их появление в оккупированных фашистами территориях Донбасса ускорит разгром противника», — подытожил глава республики.