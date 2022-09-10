Санкт-Петербург, 10 сентября, 2022, 23:00 — ИА Регнум. В субботу, 10 сентября в Санкт-Петербурге подвели итоги Всероссийского научного фестиваля РДШ и определили победителей Всероссийского проекта «РобоДРОН».

ИА REGNUM Робот

Перед ведущими представителями научного сообщества России в области робототехники активисты РДШ защищали 15 проектов.

Павел Степанов, ведущий эксперт, заместитель генерального директора ГК «Геоскан», Константин Клюев, преподаватель инженерно-технических наук, инженер факультета робототехники Университета «Синергия», Татьяна Дмитриева, член Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественной палаты Московской области и другие эксперты внимательно оценивали изобретения ребят и давали свои экспертные оценки.

Эксперты определили победителей и выдели 3 проекта, среди которых — поисковый робот-спасатель (Алексей Михеев, Московская область), беспилотный летательный аппарат «Росинант» (Василий Рузов, Самарская область) и плавающий робот-эколог (Никита Созонов и Семен Мальгин, Тюменская область), занявших 1, 2 и 3 места соответственно.

Также определились победители в пяти специальных номинациях: за креативный подход в проектировании и разработке роботов (Максим Власов, Республика Бурятия), за развитие искусства в науке (Алиса Сусарева, Самарская область), за вклад роботов в спасение жизни человека (Кирилл Медведский, Тульская область), за вклад в улучшение сферы услуг (Софья Лашичева и Яна Тюрина, Свердловская область), за вклад в развитие агросферы (Максим Кусков, Московская область; Александра Борисова, Оренбургская область).

«В какой-то момент в моей голове что-то щёлкнуло. Подумал о том, что спасатели получают увечья, рискуют своей жизнью, а это можно предотвратить и обезопасить их хоть в какой-то степени. И вот, получился такой проект. Я очень хочу связать свою жизнь с робототехникой, а именно с протезированием. Сейчас у меня есть уже задумки по улучшению моего робота, но, естественно, будут и другие проекты», — поделился Алексей Михеев , 16 лет, победитель проекта, создатель поискового робота-спасателя.

Победители были награждены ценными призами и подарками от РДШ и партнёров — рюкзаками от ГК «Геоскан» и фитнес-браслетами.

«К сожалению, очень часто по вине человека горят леса. Пожарные обычно приезжают на той стадии, когда он уже достаточно сильно разгорелся. Я задумался, есть ли какие-то способы находить пожар, когда он только начался. Дронам, например, могут помешать погодные условия. Так я придумал создать наземного робота, который может найти очаги лесных пожаров. Спасибо проекту «РобоДРОН» за позитивные эмоции и возможность показать свой проект», — сказал Максим Власов , 13 лет, специальная номинация «За креативный подход в проектировании и разработке роботов».

В дни проведения Фестиваля ребята участвовали в экскурсиях по достопримечательностям Санкт-Петербурга, посетили технологичные производства ГК «Геоскан», Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого и Национальный исследовательский университет ИТМО, приняли участие в технологическом кейс-чемпионате, в рамках которого решали разнообразные задачи. Всех участников научного фестиваля также ждали памятные подарки от политехнического университета северной столицы, который открыл в эти дни свои двери для начинающих ученых.