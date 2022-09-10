Кинешма, Ивановская область, 10 сентября, 2022, 22:57 — ИА Регнум. Мотопараплан совершил жесткую посадку в городе Кинешма, пострадал человек. Об этом сообщили 10 сентября в ГУ МЧС России по Ивановской области.

37. mchs. gov.ru Мотопараплан

Инцидент произошел в 20:55 мск 10 сентября в городе Кинешма, вблизи улицы Текстильная.

«Имеется пострадавший», — говорится в сообщении.

К ликвидации происшествия были привлечены четыре единицы техники и десять человек.