Рим, 10 сентября, 2022, 22:49 — ИА Регнум. Гран-при жюри 79-го Венецианского кинофестиваля получил французский фильм «Сент-Омер» режиссера Элис Диоп, объявило 10 сентября международное жюри фестиваля во главе с американской актрисой Джулианной Мур.

Nicolas Genin Венецианский кинофестиваль

Сюжет фильма — современная версия древнего мифа о Медее, которую пытается рассказать писательница Рама, наблюдая за судебным процессом над Лоуренсом Коли. Помимо гран-при Диоп стала обладателем награды фестиваля «Лев будущего».

Напомним, церемония награждения 79-го Международного Венецианского кинофестиваля прошла 10 сентября на главной площадке старейшего киносмотра на острове Лидо. За главный приз боролись 23 картины. «Золотого льва» удостоился документальный фильм «Вся красота и кровопролитие» американского режиссера Лоры Пойтрас. «Серебряного льва» жюри вручило итальянскому режиссеру Луке Гуаданьино за картину «Целиком и полностью».

Приз за лучший сценарий получил Мартин Макдона за фильм «Банши Инишерина», с Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном. Отметим, что Фаррелл получил за эту работу Кубок Вольпи как лучший актер.

Спецприз жюри Венецианского кинофестиваля получил иранский режиссер Джафар Панахи за киноленту «Никаких медведей».