Херсон, Бывш. УССР, 10 сентября 2022, 22:31 — REGNUM ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области. Об этом 10 сентября сообщается в Telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) города.
«Работает ПВО, — говорится в сообщении. — Около 14 пусков ракет комплексов ПВО».
Отмечается, что на территории города видимых попаданий ракет нет.
Как передавало ИА REGNUM, 10 сентября в ГУ МВД по Херсонской области сообщили, что в городе Новая Каховка был обнаружен склад боеприпасов диверсионно-разведывательной группы ВСУ.