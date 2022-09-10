Херсон, 10 сентября, 2022, 22:31 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области. Об этом 10 сентября сообщается в Telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) города.

Mil.ru Запуск ракеты ПВО

«Работает ПВО, — говорится в сообщении. — Около 14 пусков ракет комплексов ПВО».

Отмечается, что на территории города видимых попаданий ракет нет.

Как передавало ИА REGNUM, 10 сентября в ГУ МВД по Херсонской области сообщили, что в городе Новая Каховка был обнаружен склад боеприпасов диверсионно-разведывательной группы ВСУ.