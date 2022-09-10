Вашингтон, , 22:25 — REGNUM США выступят посредником в решении вопросов между Азербайджаном и Арменией, в том числе вместе с Евросоюзом. Об этом речь идёт в заявлении американского посольства в Ереване по итогам визита в столицу Армении старшего советника Госдепа по кавказским переговорам Филипа Рикера, пишут СМИ.

Американский дипломат встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, министром иностранных дел Араратом Мирзояном, секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном, спецпредставителем по нормализации отношений с Турцией Рубеном Рубиняном.

На странице дипмиссии в соцсети говорится, что с целью всеобъемлющего и мирного разрешения всех вопросов между Арменией и Азербайджаном США продолжат вовлечённость в двустороннем и многостороннем форматах, а также вместе с партнерами-единомышленниками, такими как Европейский союз.