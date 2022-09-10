Донецк, , 22:17 — REGNUM В результате обстрела Киевского района Донецка со стороны ВСУ погибли четыре человека. Об этом 10 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В результате обстрела погибли четыре гражданских лица: мужчина 1946 года рождения, женщина 1964 года рождения, персональные данные ещё двух погибших, в результате возникшего пожара, установить на данный момент не представляется возможным», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 10 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Горловку и Донецк из артиллерии.