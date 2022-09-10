Дамаск, 10 сентября 2022, 22:33 — REGNUM В разных частях Сирии выявили случаи заболевания холерой, которая стала причиной смерти трех человек, сообщил 10 сентября телеканал Rudaw.
Случаи заболевания холерой зарегистрированы в Ракке и в районе Дейр-эз-Зора. Так же министерство здравоохранения Сирии сообщило о 15 заболевших в провинции Алеппо.
«Первым заболевшим стал девятилетний ребенок, который после оказания медицинской помощи уже выписан», — говорится в сообщении.
По данным агентства SANA, в районах прошли проверки. Образцы холеры были обнаружены в сточных водах и на заводе по производству кубов льда, который после этого был немедленно закрыт.