Дамаск, 10 сентября, 2022, 22:33 — ИА Регнум. В разных частях Сирии выявили случаи заболевания холерой, которая стала причиной смерти трех человек, сообщил 10 сентября телеканал Rudaw.

Образ смерти, выкашивающей смертельно больных холерой. Обложка журнала начала XX века

Случаи заболевания холерой зарегистрированы в Ракке и в районе Дейр-эз-Зора. Так же министерство здравоохранения Сирии сообщило о 15 заболевших в провинции Алеппо.

«Первым заболевшим стал девятилетний ребенок, который после оказания медицинской помощи уже выписан», — говорится в сообщении.

По данным агентства SANA, в районах прошли проверки. Образцы холеры были обнаружены в сточных водах и на заводе по производству кубов льда, который после этого был немедленно закрыт.