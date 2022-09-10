Вена, 10 сентября, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов охарактеризовал заявление «евротройки» — Великобритания, Германия и Франция — с критикой ядерной программы Ирана как несовременное.

Mfa. gov. ir Переговоры по иранской ядерной сделке в Вене

«Действительно очень не вовремя. Прям в крайне важный момент для переговоров в Вене и накануне заседания Совета управляющих МАГАТЭ», — оставил Ульянов запись в Twitter.

Ранее три страны заявили, что требования Тегерана ставят под угрозу переговоры по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) от 2015 года. «Евротройка» обеспокоена по поводу масштабов развития ядерной программы Ирана, считая, что она выходит за рамки мирного атома. Европейские страны потребовали, чтобы Тегеран полностью сотрудничал с МАГАТЭ.