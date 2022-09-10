Москва, , 22:07 — REGNUM Хавбек московского футбольного клуба ЦСКА и сборной Сербии по футболу Саша Зделар прокомментировал выступление футболистов сборной Боснии и Герцеговины Миралема Пьянича и Эдина Джеко против матча со сборной России.

ФК ЦСКА

«Пьянич и Джеко выступили против матча с Россией? Не могу сказать ничего. Это сложный вопрос. Мне сложно говорить на эту тему, это политика. Я хочу говорить только о спорте», — цитирует Зделара издание «Спорт-Экспресс».

Ранее УАФ обратился к ФИФА и УЕФА с требованием не допустить проведения товарищеского матча между национальными сборными России и Боснии и Герцеговины.