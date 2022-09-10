Киев, , 22:05 — REGNUM Германия продолжит оказывать Украине военную помощь, в том числе путем поставок вооружений. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью телеканалам RTL и n-tv.

Анналена Бербок Bündnis 90

Министр указала на важность таких поставок. Она утверждает, что благодаря таким поставкам стало возможным освобождение отдельных городов. »Вот почему нам необходимо сохранить поддержку за счет [поставок] вооружений в течение следующих нескольких месяцев», — сказала Анналена Бербок.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 10 сентября глава МИД Германии прибыла в Киев. Она заявила, что визит является сигналом продолжающейся поддержки Берлином киевского режима.

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