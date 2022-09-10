Киев, 10 сентября 2022, 22:05 — REGNUM Германия продолжит оказывать Украине военную помощь, в том числе путем поставок вооружений. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью телеканалам RTL и n-tv.

Анналена Бербок
Анналена Бербок
Bündnis 90

Министр указала на важность таких поставок. Она утверждает, что благодаря таким поставкам стало возможным освобождение отдельных городов. »Вот почему нам необходимо сохранить поддержку за счет [поставок] вооружений в течение следующих нескольких месяцев», — сказала Анналена Бербок.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 10 сентября глава МИД Германии прибыла в Киев. Она заявила, что визит является сигналом продолжающейся поддержки Берлином киевского режима.

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