Киев, 10 сентября, 2022, 22:05 — ИА Регнум. Германия продолжит оказывать киевскому режиму военную помощь, в том числе путем поставок вооружений. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью телеканалам RTL и n-tv.

Bündnis 90 Анналена Бербок

Министр указала на важность таких поставок. Она утверждает, что благодаря таким поставкам стало возможным освобождение отдельных городов.

«Вот почему нам необходимо сохранить поддержку за счет [поставок] вооружений в течение следующих нескольких месяцев», — сказала Анналена Бербок.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 10 сентября глава МИД Германии прибыла в Киев. Она заявила, что визит является сигналом продолжающейся поддержки Берлином киевского режима.