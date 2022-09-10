Милан, Италия, 10 сентября, 2022, 22:02 — ИА Регнум. Миланский футбольный клуб «Интер» в матче 6-го тура итальянской Серии А сезона 2022/23 одержал минимальную победу над «Торино». Основное время встречи, проходившей в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца», завершилось со счетом 1:0.

Acmilan.com Футболисты «Интера»

Единственный мяч на 89-й минуте встречи забил 29-летний центральный полузащитник сборной Хорватии Марцело Брозович после передачи Николо Бареллы. Желтые карточки получили Антони Санабрия, Марцело Брозович и Саша Лукич.

Статистика матча («Интер»/ «Торино»)

Удары 16/9

Удары в створ 3/7

Владение 57%/43%

Угловые 6/5

Нарушения 8/17

«Интер», одержав четвертую победу в сезоне и набрав 12 очков, поднялся на четвертую позицию в турнирной таблице Серии А. «Торино» с 10-ю очками опустился на шестое место.