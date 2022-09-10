10 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова главы МИД РФ о том, что не надо напоминать американцам об их обязанности выдать нашим дипломатам визы для участия в заседании ООН.

Тимур Кондратьев, , 22:31 — REGNUM Заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о том, что попросил коллег больше не напоминать Соединённым Штатам Америки о том, что для участия в Генассамблее Организации Объединённых Наций (ООН) российской делегации нужны американские визы, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 10 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава российского Министерства иностранных дел считает, что американской стороне не стоит напоминать об их обязательствах. Америка обязана предоставлять дипломатической миссии России визы для их участия в деятельности ООН, но, несмотря на это, уже долгое время МИД РФ не может добиться от США разрешительных документов. Министр уверен, что лучше посмотреть, как себя дальше поведут американцы, а также сама Генеральная ассамблея, которая обязана способствовать разрешению таких формальностей.

«А Гутерреш — Генеральный секретарь ООН или свадебный генерал? Не гоже дипломату в таком ранге «терять лицо». Либо он способствует выдаче виз российской делегации, либо же исключает США из состава ООН. Иначе это позор», — указывает Людмила А.

Многие пользователи уверены, что США ведут себя уже излишне вызывающе, неприкрыто нарушая взятые на себя обязательства. Визы — это лишь формальность, но именно такую формальность решили использовать Соединённые Штаты, чтобы не допустить российскую делегацию на заседание в ООН.

«Они вообще не имеют права отказывать нашим дипломатам в визе, когда это касается заседаний ООН!» — написал Глеб Д.

Зал Генеральной Ассамблеи ООН Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций

Некоторые комментаторы уверены, что США в любом случае будут вынуждены выдать российской дипломатической миссии эти злополучные визы, иначе такие действия будут иметь для Вашингтона слишком большую цену.

«Американцы сами должны понять, что запретить выдавать российским делегатам эти визы они не имеют права. Всё равно ведь выдадут, рано или поздно. У них выхода нет», — считает Александра И.

Часть людей полагает, что Россия не будет бегать за Америкой. Если кто-то не хочет нам чего-то давать, хотя должен, то пусть оставит эту вещь себе, но к нам после этого ему лучше не соваться.

«Пусть сами вспоминают, а то они очень много о себе начали думать», — заметил Устин М.

«Правильно делает Лавров, что ставит Штаты на место! Сколько можно уже им влезать, куда попало! Пусть соблюдают взятые на себя обстоятельства, либо же мы будем соответствующим образом отвечать», — предупреждает Анастасия П.

«США просто напрашиваются на ответные меры», — пишет Виктор П.

Нашлись и те, кто отмечает, что у России не так уж и много рычагов влияния, чтобы США пожалели о своих противоправных действиях.

«Не исключено, что виз и не будет. Вообще. Что тогда делать будете?» — спрашивает Виталий Н.

Напомним, 10 сентября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» о том, что попросил коллег больше не напоминать Соединённым Штатам Америки о том, что для участия в Генассамблее Организации Объединённых Наций российской делегации нужны американские визы.