Луганск, , 21:59 — REGNUM В городе Сватово Луганской Народной Республики (ЛНР) в настоящее время спокойная обстановка. Об этом 10 сентября сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в Telegram-канале.

«Мы сейчас находимся на блокпосту на выезде из города Сватово в сторону города Купянск, — отметил Филипоненко. — Вопреки большому количеству тревожных сообщений обстановка здесь и в городе спокойная, стабильная».

По его данным, никаких боев или отступлений в городе также нет.

Как передавало ИА REGNUM, 10 сентября глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что войсками России и ЛНР контролируется вся территория республики.