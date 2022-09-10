Грозный, 10 сентября, 2022, 21:41 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» в матче девятого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 одержал уверенную победу над грозненский «Ахматом» со счетом 3:1. Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена».

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ФК «Пари НН» Артур Нигматулин

Забитыми мячами в составе «Пари НН» отметились Тимур Сулейманов (22’, 61’ Милсон) и Кирилл Гоцук (64’ Николай Калинский). Единственный мяч «Ахмата» на 59-й минуте встречи забил российский защитник Юрий Журавлев.

Статистика матча («Ахмат»/ «Пари НН»)

Удары 11/7

Удары в створ 11/7

Владение 57%/43%

Угловые 9/2

Нарушения 9/9

Составы команд:

«Ахмат»: Шелия, Уциев (Карапузов, 69’), Журавлев, Быстров, Харин, Тимофеев, Бериша, Садулаев (Камилов, 77’), Швец (Олейников, 69’), Трошечкин (Фольмер, 85’), Агаларов (Ильин, 46’).

«Пари НН»: Гойло, Масоэро, Юлдошев (Набиуллин, 69’), Гоцук, Агапов, Стоцкий, Майга, Калинский, Кротов (Милсон, 46’), Рыбчинский (Шильцов, 81’), Сулейманов.