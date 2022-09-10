Грозный, , 21:41 — REGNUM Сообщения об отступлении Вооруженных сил (ВС) России из Соледара в Донецкой Народной Республике (ДНР) являются полной чушью. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

Солдаты ВС РФ Mil.ru

«Соледарское направление, — отметил он. — … Всякие разговоры про отступление и подобное — полная чушь».

По его словам, бойцы ВС РФ совместно с союзными силами ведут наступательные действия уже несколько дней.

Как передавало ИА REGNUM, 8 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ВС РФ и части Народной милиции республик Донбасса закрепляются в городе Соледаре и готовятся к его окончательному освобождению.