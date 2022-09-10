Вашингтон, 10 сентября, 2022, 21:32 — ИА Регнум. США окажет помощь союзникам из Европы. Восточноевропейские союзники НАТО истощили военные запасы, помогая Киеву. Об этом сообщает издание Politico.

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По данным СМИ, США предоставят 2,8 млрд рублей в качестве военной и гуманитарной помощи. Это ознаменует переход от своевременных поставок оружия [б. УССР] к более долгосрочным усилиям по оснащению стран по всему восточному фронту НАТО.

Немедленная помощь Киеву поступит на сумму 675 млн долларов, включая дополнительные боеприпасы, бронетехнику и противотанковое оружие. Но более обширный пакет военного финансирования в размере 2,2 млрд долларов будет разделен пополам: примерно 1 млрд долларов пойдет [б. УССР], а 1 млрд долларов распределится между 18 соседями Киева, простирающимися от Прибалтики до Средиземного моря вдоль всей западной границы России.

Директор Программы международной безопасности Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс отметил, что существует серьезная проблема в три-пять лет, а именно — защита стран НАТО от агрессии России.

Между тем издание пишет о существующих опасениях по поводу прочности оборонно-промышленной базы США, поскольку подрядчики стремятся пополнить американские запасы боеприпасов, отправляемых в [б. УССР]. Не все производственные линии для такой продукции, как противотанковое оружие, которое тысячами отправлялось в [б. УССР], способны восполнить потери в ближайшей перспективе. Также проблемой названа нехватка рабочих рук.