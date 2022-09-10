Луганск, , 20:59 — REGNUM Войсками России и Луганской Народной Республики контролируется вся территория республики. Об этом 10 сентября сообщил глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

Родион Мирошник Council.gov.ru

«Вся территория ЛНР контролируется союзными войсками», — написал он.

По его словам, ситуация в республике спокойная и стабильная, а слухи разгоняемые киевским режимом чрезмерно преувеличены.

Как передавало ИА REGNUM, 10 сентября президент России Владимир Путин сообщил, что московские специалисты в непростых условиях восстанавливают Донецк и Луганск.