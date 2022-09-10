Санкт-Петербург, 10 сентября, 2022, 20:51 — ИА Регнум. УАФ обратилась в УЕФА и ФИФА с требованием не допустить проведения товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины по футболу.

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«Напоминаем, что все российские команды были отстранены от участия во всех международных официальных соревнований ФИФА и УЕФА. В такой ситуации решение Федерации футбола Боснии и Герцеговины выглядит так, будто оно направлено на поддержку действий и поступков российского правительства… Просим пересмотреть решение, которое наносит ущерб имиджу вашей страны и отношениям между нашими ассоциациями», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте УАФ.

Ранее сообщалось, что матч между национальными сборными России и Боснии и Герцеговины запланирован на 19 ноября. Встреча должна пройти в Санкт-Петербурге.