Кишинёв, 10 сентября, 2022, 21:27 — ИА Регнум. Запрет правительства Молдавии на авиарейсы в Россию — не беспокойство о безопасности пассажиров, а присоединение официального правительства Кишинева к антироссийским санкциям, написал 10 сентября в своем телеграмм-канале бывший президент Молдавии Игорь Додон.

Анна Алябьева ИА REGNUM Самолет

По его словам, сейчас в Москву без проблем летают самолёты из Турции, ОАЭ, Сербии, Армении, Египта, Израиля, Белоруссии. Желающие попасть из Молдавии в Россию или из России в Молдавии активно используют некоторые из этих маршрутов.

«Таким образом, ничего общего с интересами и безопасностью наших граждан сегодняшнее решение не имеет. Власти Молдовы запрещают прямые перелёты из Кишинёва в Москву, чтобы понравиться западным кураторам и присоединиться к антироссийским санкционным мерам», — пояснил Додон.

Также он отметил, что это решение создаёт дополнительные проблемы и затраты для десятков тысяч сограждан, которые вынуждены тратить десятки часов и добираться транзитом через третьи страны домой, чтобы наконец увидеть и обнять своих родных.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после начала Россией спецоперация Молдавия закрыла свое воздушное пространство. В марте власти республики разрешили открыть воздушный коридор от аэропорта Кишинева до западной границы, однако восточное направление оставалось закрытым. В сентябре молдавская авиакомпания Air Moldova объявила, что с 1 октября возобновляет рейс Кишинев — Москва — Кишинев после чего управление гражданской авиации Молдавии запретило авиакомпании возобновлять полеты в Москву.