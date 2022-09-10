Москва, , 20:38 — REGNUM 39-летний экс-защитник «Зенита» и сборной России по футболу Юрий Жирков высказался о возможном завершении профессиональной карьеры футболиста.

Юрий Жирков (сс) Вячеслав Евдокимов

«Собираюсь ли я закончить с большим футболом? Не знаю. Один раз я со сборной закончил, а потом пришлось играть. В ФНЛ были предложения, но я ни с кем не разговаривал на этот счет. Есть ли дедлайн? Пусть будет как будет. Может, меня через полгода позовут куда-нибудь. Может, в «Тамбов» тот же. Я еще не наиграть, охота поиграть», — цитирует Жиркова издание «Спорт-Экспресс».

Последним клубом Юрия Жиркова были подмосковные «Химки». В прошлом сезоне 39-летний защитник сыграл в трех турах Мир Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле россиянин провел 122 минуты.